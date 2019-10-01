ИА «Ореанда-Новости» Прокуратура Нидерландов обратилась к российским коллегам за помощью для проведения допроса бывшего командира одного из подразделений противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха.

1 октября в парламенте Нидерландов состоятся прения по делу о крушении самолёта, на которых будет присутствовать министр иностранных дел и министр юстиции и безопасности.

Украинские власти считают офицера свидетелем по делу о крушении малайзийского лайнера Boeing, произошедшем в небе над Донбассом летом 2014 года. Цемах был передан российской стороне 7 сентября в ходе обмена задержанными с Украиной.

Boeing, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев. Те отвергли обвинение, указав на то, что у них нет средств, которые могли бы сбивать цели на такой высоте. Есть свидетельства о том, что поразившая самолёт ракета была запущена из местности, находящейся под контролем украинских военных.