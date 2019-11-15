ИА «Ореанда-Новости». Федеральная нотариальная палата перечислила документы, которые подделываются чаще всего.

Об этом сообщает RT.

Как оказалось, в большинстве случаев нотариусам удаётся выявить фальсифицированный документ. Мошенники часто не продумывают все детали, необходимые для подтверждения подлинности договорённости.

В больших города 55%-65% подделок приходится именно на долю нотариусов.

Чаще всего речь заходит о поддельных переводах документов (документы с нотариально засвидетельствованной подписью переводчика). Это могут быть сертификаты об образовании или искажённых паспортов. 10%-15% приходится на договоры о купле-продаже имущества.

Кроме статистики нотариусы также рассказали, что раньше приходилось сложнее. С введением ЕИС (Единой информационной системы) проверка подлинности договорённостей стала намного проще.