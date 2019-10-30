Минфином заявлено, что в ГПП нет запрета на участия в нем самозанятых. Вскоре должны должны пройти обсуждения, где будут рассмотрены особенности применения налоговых льгот в отношении самозанятых.По заявлению представителя Минфина Алексея Моисеева, даже те граждане, которые никогда не работали, смогут принять участие в ГПП, поскольку близкие смогут уплачивать за них взносы.Ранее властями было сказано, что участие в ГПП будет добровольным. Граждане, которые станут участниками ГПП, смогут самостоятельно перечислять взносы в любом размере.