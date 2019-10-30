30.10.2019, 09:37
Новая пенсионная реформа коснётся сиделок и репетиторов
ИА «Ореанда-Новости»По сообщению РБК, гарантированный пенсионный план распространяется также на самозанятых. Напомним, что эта категория людей с 2019 года платит специальный налог.
Минфином заявлено, что в ГПП нет запрета на участия в нем самозанятых. Вскоре должны должны пройти обсуждения, где будут рассмотрены особенности применения налоговых льгот в отношении самозанятых.
По заявлению представителя Минфина Алексея Моисеева, даже те граждане, которые никогда не работали, смогут принять участие в ГПП, поскольку близкие смогут уплачивать за них взносы.
Ранее властями было сказано, что участие в ГПП будет добровольным. Граждане, которые станут участниками ГПП, смогут самостоятельно перечислять взносы в любом размере.
Минфином заявлено, что в ГПП нет запрета на участия в нем самозанятых. Вскоре должны должны пройти обсуждения, где будут рассмотрены особенности применения налоговых льгот в отношении самозанятых.
По заявлению представителя Минфина Алексея Моисеева, даже те граждане, которые никогда не работали, смогут принять участие в ГПП, поскольку близкие смогут уплачивать за них взносы.
Ранее властями было сказано, что участие в ГПП будет добровольным. Граждане, которые станут участниками ГПП, смогут самостоятельно перечислять взносы в любом размере.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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