ИА «Ореанда-Новости». Согласно информации, предоставленной пресс-службой Южного военного округа, в Крыму до конца текущего года начнётся боевое дежурство очередного дивизиона зенитно-ракетной системы «Триумф».

Пока неизвестно, где именно разместят зенитно-ракетные комплексы, но уже есть информация, что технику готовят к отправке на станцию погрузки. Оттуда ЗРК поездом отправятся к месту постоянной дислокации. Вадим Астафьев, глава пресс-службы Южного военного округа, сообщил, что это мероприятие проводится в рамках перевооружения, и новый комплекс будет заменять предыдущий ЗРК.

Первый ЗРК появился в январе 2017 года недалеко от Феодосии, в дальнейшем дивизионы начали заступать на дежурство в Севастополе (январь 2018 года) и в Евпатории (сентябрь 2018 года). Российские ЗРК «Триумф» поражают цели в радиусе 400 км и на высоте до 30 км. Они оснащаются ракетами различной дальности (так, американский комплекс Patriot оснащается только ракетами дальностью 100 км). В европейских СМИ российские комплексы назвали «экспортным хитом», так как они опережают новейшие военные разработки за рубежом.

Возможную покупку С-400 у Российской Федерации уже обсудили 13 стран. Среди них Ирак, Саудовская Аравия, Алжир, Катар, Египет, Марокко, Вьетнам.

В сентябре минувшего года Турция подписала договор с Россией о поставке систем С-400: согласно условиям, это четыре дивизиона, укомплектованных данными ЗРК. Более половины стоимости соглашения ($2,5 млрд) покроет российский кредит. США и страны - члены НАТО протестовали против того, чтобы Турция закупала российские ЗРК, пригрозив санкциями. Однако Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции, заявил, что отмена сделки исключается, добавив, что «закупки у союзников» для Анкары предпочтительнее. 28 ноября президент России Владимир Путин на столичном форуме «Россия зовёт!» рассказал, что сделка о поставках С-400 между Москвой и Анкарой произошла без долларовых расчётов.