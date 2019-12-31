31.12.2019, 15:17
Новогоднее поздравление для читателей от редакции ИА «Ореанда-Новости»
ИА «Ореанда-Новости». Уважаемые читатели! Редакция информационного агентства «Ореанда-Новости» поздравляет вас с Новым 2020 годом!
Мы желаем, чтобы грядущий год принёс в ваш дом удачу, много радостных и беззаботных дней. Пусть наступающий год принесет много приятных открытий и теплоту новых встреч, профессиональные взлёты и личные радости. Пусть рядом будут родные и близкие, пусть вас не покидает хорошее настроение и все складывается благополучно!
Будем надеяться, что будущий год порадует нас хорошими новостями.
Мы желаем, чтобы грядущий год принёс в ваш дом удачу, много радостных и беззаботных дней. Пусть наступающий год принесет много приятных открытий и теплоту новых встреч, профессиональные взлёты и личные радости. Пусть рядом будут родные и близкие, пусть вас не покидает хорошее настроение и все складывается благополучно!
Будем надеяться, что будущий год порадует нас хорошими новостями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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