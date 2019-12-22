22.12.2019, 14:47
Новогодней столицей Крыма стала Ялта
ИА «Ореанда-Новости». К новогодним праздникам с небывалым масштабом подготовился курортный город Ялта, провозглашенный новогодней столицей Крыма. Об этом заявлено в министерстве курортов и туризма Крыма.
В министерстве сообщают о провозглашении Ялты новогодней столицей Крыма. В сообщении отмечено, что Ялта с небывалым масштабом подготовилась к предстоящим новогодним праздникам.
По информации, предоставленной министерством, новой праздничной иллюминацией уже засияла набережная Ялты. Символом предстоящих новогодних праздников объявлена ёлка, которая оказалась в рейтинге самых высоких новогодних российских ёлок.
Многообразие развлекательных программ впервые подготовлено для гостей и жителей города. Отмечается, что при подготовке развлекательных программ учитывался опыт крупных российских и европейских городов. Праздничные программы начнутся 28 декабря и закончатся 12 января.
В министерстве сообщают о провозглашении Ялты новогодней столицей Крыма. В сообщении отмечено, что Ялта с небывалым масштабом подготовилась к предстоящим новогодним праздникам.
По информации, предоставленной министерством, новой праздничной иллюминацией уже засияла набережная Ялты. Символом предстоящих новогодних праздников объявлена ёлка, которая оказалась в рейтинге самых высоких новогодних российских ёлок.
Многообразие развлекательных программ впервые подготовлено для гостей и жителей города. Отмечается, что при подготовке развлекательных программ учитывался опыт крупных российских и европейских городов. Праздничные программы начнутся 28 декабря и закончатся 12 января.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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