В министерстве сообщают о провозглашении Ялты новогодней столицей Крыма. В сообщении отмечено, что Ялта с небывалым масштабом подготовилась к предстоящим новогодним праздникам.Многообразие развлекательных программ впервые подготовлено для гостей и жителей города. Отмечается, что при подготовке развлекательных программ учитывался опыт крупных российских и европейских городов. Праздничные программы начнутся 28 декабря и закончатся 12 января.