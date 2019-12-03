Исследование общественного мнения проводила компания Nielsen. В онлайн-опросе приняли участие больше 1 тысячи человек по регионам, включая личный опрос продавцов продуктовых магазинов.Третье место напитков занимает вино.Опрос показал, что россияне предпочитают закупаться на предпраздничной неделе, а именно с 24 по 28 декабря.