03.12.2019, 15:05
Новогодний стол россиян составит примерно 10 тысяч рублей
ИА «Ореанда-Новости». Россияне планируют потратить около 10 тысяч рублей на новогодний стол, сообщает издательство «РИА Новости».
Исследование общественного мнения проводила компания Nielsen. В онлайн-опросе приняли участие больше 1 тысячи человек по регионам, включая личный опрос продавцов продуктовых магазинов. Большинство россиян планирует купить в первую очередь фрукты, овощи, сыр, рыбу и мясо. Основное из напитков - шампанское и сок. Третье место напитков занимает вино.
Опрос показал, что россияне предпочитают закупаться на предпраздничной неделе, а именно с 24 по 28 декабря.
Исследование общественного мнения проводила компания Nielsen. В онлайн-опросе приняли участие больше 1 тысячи человек по регионам, включая личный опрос продавцов продуктовых магазинов. Большинство россиян планирует купить в первую очередь фрукты, овощи, сыр, рыбу и мясо. Основное из напитков - шампанское и сок. Третье место напитков занимает вино.
Опрос показал, что россияне предпочитают закупаться на предпраздничной неделе, а именно с 24 по 28 декабря.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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