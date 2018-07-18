Минпромторг готовит список подарочного набора, который начнут выдавать всем новорожденным в России. В наборе будет продукция отечественных производителей. Пока точный список «подарка» предстоит только разработать, но предполагается, что он будет из 12 наименований, куда войдут подгузники, детская косметика, пелёнки и комплект одежды.

В некоторых регионах уже выдают «подарочные коробки», предполагается, что это распространится по территории всей страны.

«Подарочная коробка» – это проект министерства, который направлен на поддержку семьи и индустрии детских товаров в России. В Минпромторге проанализировали возможности отечественных производителей, которые работают в сфере детских товаров, и пришли к выводу, что они могут обеспечить эту социальную программу, их продукция соответствует требуемому качеству. Однако точный перечень набора находится в стадии разработки.

Однако в пресс-службе ведомства отмечают, что наиболее востребованы среди детских товаров следующие: детские влажные салфетки, присыпка, крема от опрелостей, пелёнки, подгузники, полотенца, одеяло, распашонка, ползунки, боди, комбинезон и чепчик.

Этот список товаров точно определят в скором времени, учитывая мнения родителей, педиатров и специалистов, которые подтверждают соответствие продукции требованиям безопасности.

В некоторых регионах страны уже начали вручать подарочной набор. Так в Москве их начали выдавать с января этого года, в комплекте 44 предмета. Подарок выдают каждой семье, если один из родителей москвич (прописка). Эта социальная программа будет введена и в других регионах.

Такая помощь государства, по мнению ведомства, не только будет способствовать стимулированию рождения детей, но и повышению спроса на детскую продукцию российских производителей. Кроме того, это станет инструментом материальной поддержки родителям, что сильно поможет тем мамам и папам, которые попали в сложное финансовое положение, учитывая, что только одеяло для ребёнка стоит в интернет-магазинах от 700 рублей.



