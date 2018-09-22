ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Популярных англоязычный сервис Numbeo составляет статистику об уровне жизни людей в различных странах и городах. В базе сервиса находится информация о жителях почти 5 тысяч городов.

Именно этот сервис опубликовал статистическую подборку наиболее криминальных городов мира в 2018 году. Этот список содержит более 300 населенных пунктов, в число которых вошли три крупных города России.

Таким образом, Новосибирск, Москва и Санкт-Петербург можно считать наиболее опасными городами в России. В числе городов бывшего советского союза, которые вошли в данный рейтинг еще более криминальными можно считать Алма-Ату и Киве.

Сервис проводит ранжирование городов в зависимости от значений двух индексов: безопасности и преступности. Индексы, в свою очередь, рассчитываются на основании статистики совершенных преступлений. Каждый из показателей оценивается максимально в 100 пунктов.

Первую строчку рейтинга занял город Сан-Педро-Сула, что находится в Гондурасе. Соотношение индексов для самого опасного в мире города составило 85,18:14,82.

Согласно данным Numbeo, наиболее опасный город в России – это Новосибирск. В мировом рейтинге он занимает 137 место. Соотношение индексов преступности и безопасности составило 47,15:52,85. Недалеко от Новосибирска в рейтинге расположилась Москва, заняв 144 строчку. Еще один российский город присутствует в данном списке – Санкт-Петербург на 198 месте.

Но на постсоветском пространстве есть города и поопаснее: Алма-Ата занимает 112 место, а Киев 130. Криминальные города есть и в Европе. Марсель – французский город, расположенный на Лазурном Берегу – находится на 44 месте в глобальном рейтинге опасных городов. Наиболее положительное значение индексов - 13,63:86,37 – характерно для столицы Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Можно с уверенность сказать, что это наиболее безопасный город.



Ранее, организация Wealth-X опубликовала рейтинг городов по количеству супер-богатых жителей. Конечно, Москва присутсвует в списке этих городов и далеко не на последнем месте. Количество мультимиллионеров и миллионеров в столице России достойно 25 место в мировом рейтинге (более 1300 человек).