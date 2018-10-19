ИА «Ореанда-Новости». Пенсионерка в Новосибирске продемонстрировала наглядно властям, что можно купить на сумму прибавки к прожиточному минимуму, она передала министру труда «подарок». Сам министр говорит, что подарок ещё не успел получить, но его уже активно обсуждают СМИ и общественность.



Подробности рассказали в правозащитной организации "Гражданский патруль". Как выяснилось, местная пенсионерка оказалась недовольна суммой повышения прожиточного минимума в 2019 году. Эта сумма составила 89 рублей. Минимум подняли с 8 725 рублей до 8 814 рублей. В связи с этим гражданка передала министру труда и соцразвития Новосибирской области «подарочный набор» на эту сумму.

За эти деньги активистка смогла купить брусок хозяйственного мыла, бельевую верёвка, спички и пачку соли. Чек к подарку она приложила. Женщина принесла всё это в здание министерства. Правозащитная группа опубликовала в соцсети видео.









Адресат уже успел прокомментировать подарок женщины. Ярослав Фролов пояснил, что сумма рассчитана по методике правительства России. С его слов, для пенсионеров, которые по каким-либо причинам не выработали необходимый стаж работы, в соответствии с законодательством, положена доплата к пенсии за счёт бюджета (федерального или регионального).

– Ее размер будет рассчитываться индивидуально. Средний размер доплаты составит 1892 рубля, – сказал Фролов, его цитирует РИА Новости.

– Давать оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство, считаю некорректным, – добавил он.

Что касается самого подарка, то передать его лично Фролову женщине не удалось. К министру женщину не пропустили, однако подарок у нее забрал начальник организационного отдела и пообещал передать его чиновнику, пишет ресурс «360». Начальник отдела сообщил ей, что у них ведётся «свободный и прозрачный» приём, поэтому она сможет попасть к нему в другое время в приёмные часы.







Напомним, ранее стало известно, что министр труда Саратовской области Соколова была отправлена в отставку после заявлений о том, что может прожить месяц на сумму прожиточного минимума, и даже меньше – за 3 500 рублей.

17 октября депутаты Саратовской областной думы комитета поддержали законопроект об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров на 288 рублей, как и предлагала ранее Соколова.