ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 июля в некоторых СМИ появилась новость о том, что в Нижнем Новгороде продавщица улучшала генофонд страны – прокалывала презервативы иностранцам. Однако новость оказалось шуточной, не все сайты обратили внимание на то, что источником является сайт, который пишет шуточные сенсации. Миф развеял местный новостной сайт nn.ru.

Новость появилась на ИА «Панорама» 2 июня, однако получила массовое освещение 8 июля, в воскресенье. Многие ресурсы делились новостью, ссылаясь на источники или выдавая за свой текст. Однако, когда журналисты nn.ru начали искать факты и подробности истории, выяснилось, что это - фальшивка.



История выглядела достоверно, история женщины, работающей в маленьком магазинчике, желающей таким оригинальным образом улучшить генофонд своего района, благодаря иностранным туристам, прибывшим на чемпионат мира по футболу. К новости прилагалась фотография георини.

Однако в ИА «Панорама» есть предупреждение о том, что на сайте пишут юмористические выдуманные тексты. Например, в описании себя как информационного агентства значится, что они основаны в 1822 году, единственные освещали восстание в ГУЛАГе и даже основали свою сеть секонд-хендов, а редакция находится в Монте-Карло.



Источником фото оказался блог 15-летнего школьника, который ходил по магазинам и вёл свои расследования по нарушениям. То видео не собрало большое количество просмотрам, но пригодилось журналистам-юмористам из псевдо-информагентства.

Фальшивую новость осветили многие крупные порталы. Вероятно, причиной стал тот факт, что местный новостной сайт с наличием аккредитации в качестве СМИ, опубликовал новость, как свой материал. Эту «бомбу» написали и другие СМИ, ссылаясь на источник. По итогу вымышленная новость попала в ТОП «Яндекс.Новости» и стала самой читаемой темой в Нижнем Новгороде и регионе.