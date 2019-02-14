ИА «Ореанда-Новости». В ходе выступления на Российском инвестиционном форуме (Сочи) Владимир Мединский, министр культуры РФ, рассказал, что в ведомстве намерены разработать совместно с Минпросвещения проект для школьников по культурным нормативам. Основная цель - приобщить детей к нематериальным ценностям, наследию человечества, расширить их познания, повысить общий уровень культуры.

Руководство Минпросвещения и Минкульта пришло к выводу, что необходимо развивать совместный проект для школьников под названием «Культурные нормативы». Его основная мысль состоит в том, чтобы усилить культурную составляющую программы общеобразовательной школы.

Как заявляет Владимир Мединский, согласно новой программе каждый школьник посмотрит определённое количество «лучших фильмов» (в идеале - российских), «лучших спектаклей», побывает на концертах и в музеях, а также на различных экскурсиях, и ознакомится с архитектурными памятниками. Затем ученик должен описать свои впечатления, поделиться ими с одноклассниками, родителями, преподавателями. С этой целью он будет вести специальный электронный дневник или делать записи в особой тетради.

Министерство культуры взяло за основу опыт педагогов Пензенской области. Власти региона изменили программу общеобразовательной школы: в году было выделено 10 суббот, когда ученики и учителя могли посещать музеи вместо занятий в школе.

Ольга Васильева, глава Минпросвещения, сообщила о важности внедрения культурного компонента в деятельность общеобразовательных школ. Она отметила, что культурное воспитание школьников долго оставалось без достаточного внимания, мало часов отводилось и тем школьным предметам, которые были связаны с изучением культурного наследия.

В ближайшее время новый проект будет представлен, заявил Владимир Мединский. Министр не уточнил, предусмотрено ли для этого какое-либо финансирование. Однако известно, что в целом на реализацию нацпроекта «Культура» (6-летний период) выделяется 113,5 млрд рублей из федерального бюджета.