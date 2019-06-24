Жители города Волгограда поддержали решение местных властей построить детскую больницу на территории, расположенной около Волгоградского государственного университета. Положительное решение будущему строительству выразили 2400 волгоградцев.

ИА "Ореанда-Новости" Общественные слушания о строительстве нового объекта здравоохранения начались ещё 18 апреля. 19 июня были подведены результаты этих обсуждений. Ключевым вопросом стал перевод земельного участка по Университетскому проспекту, вблизи дома под номером 100. В мэрии города Волгограда отмечают, что большинство, а таких 85%, откликнувшихся граждан на призыв к обсуждению проекта выступили за строительство новой детской больницы.

Инициатором общественных слушаний выступил департамент по градостроительству и архитектуре городской администрации. Собственно здесь и проходили основные этапы обсуждения проекта. Согласно российскому законодательству в слушаниях могут принять участие жители, которые проживают постоянно на территории, которая планируется к введению изменений. Учитывается мнение собственников земельных участков и владельцев объектов недвижимости. Однако, муниципалитет готов выслушать мнения всех желающих в этом вопросе. Свои предложения и замечания жители города Волгограда могут передать в профильное ведомство лично или в письменной форме.

Что касается вышеуказанного участка в Советском районе города Волгограда, то в адрес департамента по градостроительству и архитектуре поступило 2800 обращений, из которых 2400 выступили за инициативу строительства нового социального объекта. Такое единодушное решение было высказано на фоне протестов выпускников Волгоградского государственного университета против возведения больницы.







