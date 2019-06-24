Новой детской больнице около университета быть, решили жители Волгограда
Жители города Волгограда поддержали решение местных властей построить детскую больницу на территории, расположенной около Волгоградского государственного университета. Положительное решение будущему строительству выразили 2400 волгоградцев.
ИА "Ореанда-Новости" Общественные слушания о строительстве нового объекта здравоохранения начались ещё 18 апреля. 19 июня были подведены результаты этих обсуждений. Ключевым вопросом стал перевод земельного участка по Университетскому проспекту, вблизи дома под номером 100. В мэрии города Волгограда отмечают, что большинство, а таких 85%, откликнувшихся граждан на призыв к обсуждению проекта выступили за строительство новой детской больницы.
Инициатором общественных слушаний выступил департамент по градостроительству и архитектуре городской администрации. Собственно здесь и проходили основные этапы обсуждения проекта. Согласно российскому законодательству в слушаниях могут принять участие жители, которые проживают постоянно на территории, которая планируется к введению изменений. Учитывается мнение собственников земельных участков и владельцев объектов недвижимости. Однако, муниципалитет готов выслушать мнения всех желающих в этом вопросе. Свои предложения и замечания жители города Волгограда могут передать в профильное ведомство лично или в письменной форме.
Что касается вышеуказанного участка в Советском районе города Волгограда, то в адрес департамента по градостроительству и архитектуре поступило 2800 обращений, из которых 2400 выступили за инициативу строительства нового социального объекта. Такое единодушное решение было высказано на фоне протестов выпускников Волгоградского государственного университета против возведения больницы.
Комментарии