Новые образовательные стандарты будут доработаны к 1 января
ИА «Ореанда-Новости». Обновление государственных образовательных стандартов должно произойти до 1 января 2020 года.
Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, что над федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) ведётся большая работа. Новые обновлённые стандарты должны быть доработаны до 1 января. Об этом министр просвещения объявила на X съезде Российского книжного союза.
Новые школьные стандарты были одобрены в конце ноября. Тогда Совет ФГОС обязал эти стандарты доработать и утвердить уже после добавления поправок. Внедрять в школьную образовательную систему планируется поэтапно, начиная с 2021 года и заканчивая 2024. Поэтому за первые полгода следующего года необходимо провести все образовательные учреждения к готовности.
Министерство отметило, что новые ФГОС не внесут в образовательный процесс сложностей. Они лишь уточнят содержание каждой предметной области, не ограничивая преподавателей.
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