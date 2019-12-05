ИА «Ореанда-Новости». Обновление государственных образовательных стандартов должно произойти до 1 января 2020 года.

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, что над федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) ведётся большая работа. Новые обновлённые стандарты должны быть доработаны до 1 января. Об этом министр просвещения объявила на X съезде Российского книжного союза.

Новые школьные стандарты были одобрены в конце ноября. Тогда Совет ФГОС обязал эти стандарты доработать и утвердить уже после добавления поправок. Внедрять в школьную образовательную систему планируется поэтапно, начиная с 2021 года и заканчивая 2024. Поэтому за первые полгода следующего года необходимо провести все образовательные учреждения к готовности.

Министерство отметило, что новые ФГОС не внесут в образовательный процесс сложностей. Они лишь уточнят содержание каждой предметной области, не ограничивая преподавателей.