Все они входят в льготные категории граждан по медицинским показателям.

По информации, предоставленной начальником Пушкинского управления социальной защиты Ольгой Железовой, областным законодательством предусмотрена выдача лекарств и медицинских аппаратов людям льготных категорий. К ним относится граждане, которые не имеют инвалидности: ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, репрессированные граждане и граждане, пострадавшие от политических репрессий. Кроме того, согласно областному законодательству, граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие льгот, также могут воспользоваться правом бесплатного обеспечения слуховыми аппаратами. Все эти пункты прописаны в законе «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», принятым местным правительством.

Эти категории граждан, которые перечислены в вышеуказанном законе, имеют также право на бесплатное получение протезно-ортопедическими средствами. К ним относятся протезы и сопутствующие изделия. Также бесплатно можно получить ортопедическую обувь и вспомогательные средства, например, костыли, трости и ходунки. Для того, чтобы воспользоваться этим правом, нуждающийся должен иметь средний доход на душу населения ниже величины прожиточного минимума, умноженного на три, который установлен на территории Московской области.

По словам Ольги Железновой, в текущем году тридцать четыре человека в Московской области получили шестьдесят три слуховых аппарата. Эти люди нуждаются в протезировании слуха по медицинским показателям. Кроме того, десять человек в регионе получили протезно-ортопедические изделия.