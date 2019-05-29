Теперь внести в декларацию сведения о государственной регистрации международных компаний физические лица смогут при условии изменения их юрисдикции.Абоненты мобильных телефонов не будут платить за входящие звонки, находясь на территории другого, отличного от домашнего, российского региона. Ранее сообщалось, что три мобильных оператора в России не готовы к принятому закону - в Крымской Республике сложилась трудная ситуация с роумингом. Теперь Федеральная антимонопольная служба заявляет, что действие закона распространится и на Крым. Ещё одним нововведение коснётся телефонной связи - с 1 июня позвонить из российских таксофонов на стационарные телефонные номера можно будет бесплатно.Если автомобилист решит изменить конфигурацию собственного транспортного средства, ему необходимо соответствующее разрешение от ГИБДД. И даже после изменения автомобиля владелец обязан будет пройти экспертизу технической лаборатории, которая решит, оставлять ли изменения в силе.Это касается рейсов внутри страны. Электронные билеты будут действительны также как и традиционные, на бумажном носителе.Изменения произойдут и в выплатах по ОСАГО, в вопросах интернет-безопасности, налоговых уведомлений, в передаче имущества.