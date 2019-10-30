ИА «Ореанда-Новости». Задержанный в рамках «московского дела» участник несогласованной акции протеста в Москве 27 июля Павел Новиков опроверг заявления СК о том, что он якобы признал вину в насилии над полицейским, пишет «МК».



Ранее сообщалось, что во время судебного заседания следователь заявил, что Новиков признал незаконность своих действий. Однако сам обвиняемый сказал, что подписал документ, не поняв о чём он. Он также добавил, что при задержании его «подняли из постели» и лишили «права на нормальную защиту».



Новикову предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.