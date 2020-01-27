27.01.2020, 21:53
Новый инвестиционный вычет по налогу на прибыль будет введён в Пензенской области
ИА «Ореанда-Новости». Новый инвестиционный вычет по налогу на прибыль будет введён в Пензенской области. Об этом заявил губернатор области Иван Белозерцев на инвестиционном послании.
Ранее о введении дополнительного вида поддержки говорил Владимир Путин. Он предложил предоставлять компенсации местному бизнесу взамен возвращения 65% затрат на льготы за счёт федерального бюджета.
Губернатор Пензенской области решил представлять льготы по налогу на прибыль для местных предприятий. Он отметил, что вычеты смогут получить не только крупные предприятия, но и микроорганизации.
Ранее о введении дополнительного вида поддержки говорил Владимир Путин. Он предложил предоставлять компенсации местному бизнесу взамен возвращения 65% затрат на льготы за счёт федерального бюджета.
Губернатор Пензенской области решил представлять льготы по налогу на прибыль для местных предприятий. Он отметил, что вычеты смогут получить не только крупные предприятия, но и микроорганизации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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