Об этом заявил губернатор области Иван Белозерцев на инвестиционном послании.Ранее о введении дополнительного вида поддержки говорил Владимир Путин.Губернатор Пензенской области решил представлять льготы по налогу на прибыль для местных предприятий. Он отметил, что вычеты смогут получить не только крупные предприятия, но и микроорганизации.