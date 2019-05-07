07.05.2019, 18:00
О полководцах ВОВ можно узнать через мобильное приложение
ИА "Ореанда-Новости" Организационный комитет акции "Бессмертный полк" готовит мобильное приложение, через которое можно будет узнать о шестнадцати советских полководцах. Также приложение "Мосгорпасс" расскажет информацию о московских улицах, названных в честь известных военачальников.
Предполагается, что приложение запустят к Дню Победы. Пассажиры, выбравшие общественный транспорт, могут узнать о московских улицах, бульварах, проспектах, которые носят имена легендарных военных руководителей. Всего было выбрано 16 имён, среди которых: Георгий Жуков, Александр Василевский, Константин Рокоссовский, Иван Конев, Родион Малиновский, Семён Тимошенко и другие. Организаторы надеются, что эта мобильная экскурсия станет популярной у жителей Москвы.
Также у пользователей приложения появится возможность ознакомиться с названиями улиц и бульваров до их переименования.
Предполагается, что приложение запустят к Дню Победы. Пассажиры, выбравшие общественный транспорт, могут узнать о московских улицах, бульварах, проспектах, которые носят имена легендарных военных руководителей. Всего было выбрано 16 имён, среди которых: Георгий Жуков, Александр Василевский, Константин Рокоссовский, Иван Конев, Родион Малиновский, Семён Тимошенко и другие. Организаторы надеются, что эта мобильная экскурсия станет популярной у жителей Москвы.
Также у пользователей приложения появится возможность ознакомиться с названиями улиц и бульваров до их переименования.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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