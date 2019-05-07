Также приложение "Мосгорпасс" расскажет информацию о московских улицах, названных в честь известных военачальников.Предполагается, что приложение запустят к Дню Победы. Пассажиры, выбравшие общественный транспорт, могут узнать о московских улицах, бульварах, проспектах, которые носят имена легендарных военных руководителей. Всего было выбрано 16 имён, среди которых: Георгий Жуков, Александр Василевский, Константин Рокоссовский, Иван Конев, Родион Малиновский, Семён Тимошенко и другие. Организаторы надеются, что эта мобильная экскурсия станет популярной у жителей Москвы.Также у пользователей приложения появится возможность ознакомиться с названиями улиц и бульваров до их переименования.