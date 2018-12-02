ИА «Ореанда-Новости». Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сейчас разрабатывает новую программу поддержки обманутых дольщиков, рассказал глава ведомства Владимир Якушев.

Министр отметил, что ранее регионам России предоставляли земельные участки из федеральной собственности. Всего за 2017 и 2018 год было выделено около 256 га. Якушев рассказал, что субъекты России работают над этими участками и пытаются ввести их в оборот, чтобы найти застройщиков, которые будут заинтересованы и в обмен на эти участки дадут квартиры обманутым дольщикам. «Но этот инструмент уже, наверное, исчерпал себя, и, конечно, для того чтобы решить эти проблемы, субъекты нуждаются в финансовой поддержке», - отметил глава Минстроя России. По его словам, регионам с целью решить проблемы обманутых дольщиков предоставят финансовую поддержку.

Якушев рассказал, что сегодня количество обманутых дольщиков в России не уменьшается. И хотя государство приняло ряд мер, чтобы их число хотя бы не становилось больше, проблема всё равно остаётся и её надо решать. «Сегодня мы думаем над такой серьезной программой поддержки субъектов, чтобы данный вопрос решить», - пояснил Якушев.

По информации Минстроя, на начало октября этого года в планы-графики регионов по восстановлению прав обманутых дольщиков включено 898 проблемных объектов. При этом на начало этого года этот показатель был 836. В реестре обманутых дольщиков числятся 37,6 тысяч человек, это на 10,4% больше, чем в начале года. Из списка проблемных объектов было исключено 49 домов.

Ранее стало известно, что Минстрой готовит поправки в законодательство о долевом строительстве. Так, будет поднят вопрос о необоснованном ужесточении требований для девелоперских компаний. Корме того, некоторые изменения коснутся правил работы застройщиков в Крыму из-за ряда особенностей этого региона. Например, в регионе есть только два аккредитованных государством банка, тогда как по всей России насчитывается 54 кредитные организации, которые могут финансировать застройщиков.