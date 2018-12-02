02.12.2018, 13:47
Обманутых дольщиков поддержат материально
ИА «Ореанда-Новости». Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сейчас разрабатывает новую программу поддержки обманутых дольщиков, рассказал глава ведомства Владимир Якушев.
Министр отметил, что ранее регионам России предоставляли земельные участки из федеральной собственности. Всего за 2017 и 2018 год было выделено около 256 га. Якушев рассказал, что субъекты России работают над этими участками и пытаются ввести их в оборот, чтобы найти застройщиков, которые будут заинтересованы и в обмен на эти участки дадут квартиры обманутым дольщикам. «Но этот инструмент уже, наверное, исчерпал себя, и, конечно, для того чтобы решить эти проблемы, субъекты нуждаются в финансовой поддержке», - отметил глава Минстроя России. По его словам, регионам с целью решить проблемы обманутых дольщиков предоставят финансовую поддержку.
Якушев рассказал, что сегодня количество обманутых дольщиков в России не уменьшается. И хотя государство приняло ряд мер, чтобы их число хотя бы не становилось больше, проблема всё равно остаётся и её надо решать. «Сегодня мы думаем над такой серьезной программой поддержки субъектов, чтобы данный вопрос решить», - пояснил Якушев.
По информации Минстроя, на начало октября этого года в планы-графики регионов по восстановлению прав обманутых дольщиков включено 898 проблемных объектов. При этом на начало этого года этот показатель был 836. В реестре обманутых дольщиков числятся 37,6 тысяч человек, это на 10,4% больше, чем в начале года. Из списка проблемных объектов было исключено 49 домов.
Ранее стало известно, что Минстрой готовит поправки в законодательство о долевом строительстве. Так, будет поднят вопрос о необоснованном ужесточении требований для девелоперских компаний. Корме того, некоторые изменения коснутся правил работы застройщиков в Крыму из-за ряда особенностей этого региона. Например, в регионе есть только два аккредитованных государством банка, тогда как по всей России насчитывается 54 кредитные организации, которые могут финансировать застройщиков.
Министр отметил, что ранее регионам России предоставляли земельные участки из федеральной собственности. Всего за 2017 и 2018 год было выделено около 256 га. Якушев рассказал, что субъекты России работают над этими участками и пытаются ввести их в оборот, чтобы найти застройщиков, которые будут заинтересованы и в обмен на эти участки дадут квартиры обманутым дольщикам. «Но этот инструмент уже, наверное, исчерпал себя, и, конечно, для того чтобы решить эти проблемы, субъекты нуждаются в финансовой поддержке», - отметил глава Минстроя России. По его словам, регионам с целью решить проблемы обманутых дольщиков предоставят финансовую поддержку.
Якушев рассказал, что сегодня количество обманутых дольщиков в России не уменьшается. И хотя государство приняло ряд мер, чтобы их число хотя бы не становилось больше, проблема всё равно остаётся и её надо решать. «Сегодня мы думаем над такой серьезной программой поддержки субъектов, чтобы данный вопрос решить», - пояснил Якушев.
По информации Минстроя, на начало октября этого года в планы-графики регионов по восстановлению прав обманутых дольщиков включено 898 проблемных объектов. При этом на начало этого года этот показатель был 836. В реестре обманутых дольщиков числятся 37,6 тысяч человек, это на 10,4% больше, чем в начале года. Из списка проблемных объектов было исключено 49 домов.
Ранее стало известно, что Минстрой готовит поправки в законодательство о долевом строительстве. Так, будет поднят вопрос о необоснованном ужесточении требований для девелоперских компаний. Корме того, некоторые изменения коснутся правил работы застройщиков в Крыму из-за ряда особенностей этого региона. Например, в регионе есть только два аккредитованных государством банка, тогда как по всей России насчитывается 54 кредитные организации, которые могут финансировать застройщиков.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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