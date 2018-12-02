Министр отметил, что ранее регионам России предоставляли земельные участки из федеральной собственности. Всего за 2017 и 2018 год было выделено около 256 га., - отметил глава Минстроя России. По его словам, регионам с целью решить проблемы обманутых дольщиков предоставят финансовую поддержку.Якушев рассказал, что сегодня количество обманутых дольщиков в России не уменьшается.. «Сегодня мы думаем над такой серьезной программой поддержки субъектов, чтобы данный вопрос решить», - пояснил Якушев.По информации Минстроя, на начало октября этого года в планы-графики регионов по восстановлению прав обманутых дольщиков включено 898 проблемных объектов. При этом на начало этого года этот показатель был 836.Ранее стало известно, что Минстрой готовит поправки в законодательство о долевом строительстве. Так, будет поднят вопрос о необоснованном ужесточении требований для девелоперских компаний. Корме того, некоторые изменения коснутся правил работы застройщиков в Крыму из-за ряда особенностей этого региона. Например, в регионе есть только два аккредитованных государством банка, тогда как по всей России насчитывается 54 кредитные организации, которые могут финансировать застройщиков.