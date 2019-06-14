ИА «Ореанда-Новости» . Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об итогах встречи президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко, которая прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в пятницу, 14 июня.

По словам Пескова, Путин и Лукашенко обсудили актуальные двусторонние вопросы, а также тему интеграции. Кроме того, главы государств подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время. «Также они затронули и другие вопросы двустороннего взаимодействия», — цитирует Пескова «РИА Новости».

7 июня Путин заявил, что речи об объединении России и Белоруссии нет и быть не может. Таким образом он прокомментировал статью Bloomberg, в которой утверждалось, что в администрации президента России прорабатывают возможности оставить Путина у власти после окончания текущего срока. Одним из возможных способов, по данным журналистов, может стать объединение РФ с Белоруссией и создание нового государства.

Ещё в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупыми и «притянутыми за уши» разговоры об объединении с Россией, которое не подразумевается соглашением о создании Союзного государства. Также он заявил, что Россия может потерять Белоруссию как союзника, если страны не договорятся по компенсации потерь в связи с налоговым манёвром в нефтяной сфере.