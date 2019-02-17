ИА «Ореанда-Новости» Обрушение кровли и перекрытий в Санкт-Петербургском университете ИТМО в учебном корпусе в историческом здании на улице Ломоносова, могло произойти из-за нарушений в проведении ремонтных работ.

Об этом заявил Врио Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, добавив, что другие «экстремальные» версии произошедшего пока не рассматриваются.

Накануне 16 февраля в здании ИТМО обрушилась кровля и часть перекрытий между первым и пятым этажами. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, площадь обрушения в учебном корпусе составила 190 квадратных метров. Разрушены 13 учебных аудиторий и коридоры. Объём завалов составил порядка двух тысяч кубометров.

На пятом этаже здания оказались в ловушке 25 человек, 20 из которых были иностранными студентами, всех их удалось освободить. Всего из исторического здания эвакуировали 86 человек, к счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Здание на улице Ломоносова, где располагался учебный корпус университета, было построено в 1870 году и является объектом культурного наследия Санкт-Петербурга. Реконструкция проводилась здесь в 1962 году. Как сообщают СМИ, в задании вуза проводился ремонт. К технике проведения ремонтных работ у контролирующих органов ранее уже были замечания.

По словам студентов ИТМО, в здании протекала крыша. Зимой и весной в аудиториях приходилось расставлять ёмкости для сбора воды, капающей с потолка. Как рассказали учащиеся, они привыкли к такому и не обращали внимания на протечки.

СМИ сообщают, что руководству университета была известна ситуация с состоянием здания.

О том, что перекрытия меду этажами находятся в аварийном состоянии и могут рухнуть говорится в плане ремонта ещё в мае 2018 года. По данным этого документа, подтверждалось, что деревянные конструкции второго этажа сгнили в приопорных участках. Также было выявлено наличие трещин и протечек по всему зданию.

По факту происшествия СК возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ











