ИА «Ореанда-Новости». Взрыв бытового газа произошел в Красноярске в четверг, 14 февраля, по улице Кандагарская. В результате ЧП погибли два человека – мужчина и женщина – жильцы двух квартир. Обрушился целый подъезд трёхэтажного жилого коттеджа.

Как выяснилось, дом был предназначен под снос, его построили незаконно, а никто из жильцов там прописан не был. Судебные приставы объяснили, как так вышло, что дом простоял три года после того, как его признали постройкой под снос.

Дом признан аварийным, в ближайшее время его снесут, сообщил вице-мэр Красноярска Владислав Логинов. При взрыве рухнул целый подъезд, а в оставшейся части здания жить нельзя. 18 жильцов эвакуировали, в том числе двух детей. Вопрос о расселении будет принят позже.

Со слов Логинова, здание может обрушиться в любое время, так как некоторые конструкции в аварийном состоянии и дом представляет собой опасность.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в региональном Следственном комитете, здание суд определил под снос ещё в 2016 году, так как оно было «самостроем». Сегодня двое из трёх собственников вызвали на допрос к следователям.

Ни у кого из пострадавших нет документов о правах собственности, так как никто из проживающих там людей прописки в доме не имел.

Производственное дело о сносе «самостроя» возбудили только в конце 2018 года (26 декабря). Приставы объяснили, что срок предъявления исполнительного документа для принудительного сноса коттеджа ещё не истёк.

Как сообщил начальник отдела по взаимодействию со СМИ краевого главка ФССП Андрей Кабиров, коттедж должны были снести сами владельцы здания за свой счёт. Уложиться по документам должны были в срок до 16 мая этого года, пояснил Кабиров на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что производство о сносе возбудили лишь в конце 2018 года, так как исполнительные листы на снос могут выдаваться и быть предъявлены к исполнению в течение трёх лет со дня вступления судебного акта в законную силу.