ИА «Ореанда-Новости». 14 февраля, в четверг, Ваню Фокина, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, выписывают из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Его будут сопровождать врачи, сообщает РИА «Новости».

Через 35 часов после взрыва газа и обрушения подъезда жилого дома под завалами был найден живой ребёнок - 10-месячный Ваня Фокин, с закрытой черепно-мозговой травмой и обморожениями. От гибели мальчика спасла кроватка и тёплая одежда. Кроме того, его отец, которого из-за спецодежды спасатели приняли за «своего» и пропустили через оцепление, смог указать точное место, где следует искать малыша.

1 января экстренным авиарейсом малыша отправили в Москву, где за его жизнь боролись врачи. Состояние Вани было тяжёлым, но стабильным. Он был на искусственной вентиляции лёгких, не мог есть и дышать самостоятельно, а из-за обморожения правой стопы существовала угроза ампутации. Постепенно его состояние улучшалось, малыш даже начал общаться с мамой. Обмороженную стопу врачам удалось спасти.

Издание «Агентство городских новостей “Москва”» цитирует слова Леонида Рошаля, президента НИИ, который назвал ситуацию «трагической» и «резонансной». Случай был очень тяжёлым, но доктор Рошаль заявил, что врачи «со всем справились, это наша общая победа». Он также отметил хорошую работу всех, кто спасал людей в Магнитогорске: «это было самоотверженно и достойно».

14 февраля Ваню Фокина выпишут из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Его отправят домой самолётом - всё это время с ребёнком будет реаниматолог, врачи встретят мальчика и в аэропорту. Дома Ваня также будет под наблюдением медиков. В частности, детская больница Магнитогорска уже готовит для спасённого мальчика индивидуальный план реабилитации.