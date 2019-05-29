Члены комиссии по поддержке семьи, материнства и детства обеспокоены тем, что в стране за последние 10 лет население начало сокращаться. Такую тенденцию отметили в ещё прошлом году.Согласно планируемому документу, денежное пособие отцам необходимо выплачивать в целях дополнительного стимулирования рождаемости - эти деньги могут стать существенной финансовой поддержкой в многодетных семьях.Автор программы считает, что в государстве сделан большой упор на поддержку материнства, в то время как роль отцов в российских семьях остаётся недооценённой.В настоящее время в стране это составляет 453 тысячи рублей. Для начала ввести отцовский капитал планируют на Дальнем Востоке, Калининградской области, в Крыму. Если эксперимент в этих пилотных регионах будет успешен, то его могут распространить и на другие российские области. Для получения капитала семье необходимо придерживаться ряда условий, например, деньги семья получит лишь после рождения третьего и последующего ребёнка, все дети должны быть рождены в одной семье, брак должен быть официально зарегистрирован.Представители Министерства труда и социальной защиты РФ заявили, что планируемый Общественной палатой документ в их ведомство не поступал.