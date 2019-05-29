29.05.2019, 15:31
Общественная палата предложила ввести отцовский капитал в России
ИА "Ореанда-Новости" Инициатором выплаты российским семьям отцовского капитала выступила Общественная палата Российской Федерации. Члены комиссии по поддержке семьи, материнства и детства обеспокоены тем, что в стране за последние 10 лет население начало сокращаться. Такую тенденцию отметили в ещё прошлом году.
Согласно планируемому документу, денежное пособие отцам необходимо выплачивать в целях дополнительного стимулирования рождаемости - эти деньги могут стать существенной финансовой поддержкой в многодетных семьях. По информации, предоставленной заместителем председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергеем Рыбальченко, отцовский капитал не подразумевает отмену материнского. Автор программы считает, что в государстве сделан большой упор на поддержку материнства, в то время как роль отцов в российских семьях остаётся недооценённой.
По задумке авторов проекта, сумма отцовского капитала должна быть приравнена к сумме материнского. В настоящее время в стране это составляет 453 тысячи рублей. Для начала ввести отцовский капитал планируют на Дальнем Востоке, Калининградской области, в Крыму. Если эксперимент в этих пилотных регионах будет успешен, то его могут распространить и на другие российские области. Для получения капитала семье необходимо придерживаться ряда условий, например, деньги семья получит лишь после рождения третьего и последующего ребёнка, все дети должны быть рождены в одной семье, брак должен быть официально зарегистрирован.
Что касается финансовой составляющей проекта, то на его реализацию государству необходимо изыскать свыше одного триллиона рублей. Представители Министерства труда и социальной защиты РФ заявили, что планируемый Общественной палатой документ в их ведомство не поступал.
Согласно планируемому документу, денежное пособие отцам необходимо выплачивать в целях дополнительного стимулирования рождаемости - эти деньги могут стать существенной финансовой поддержкой в многодетных семьях. По информации, предоставленной заместителем председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергеем Рыбальченко, отцовский капитал не подразумевает отмену материнского. Автор программы считает, что в государстве сделан большой упор на поддержку материнства, в то время как роль отцов в российских семьях остаётся недооценённой.
По задумке авторов проекта, сумма отцовского капитала должна быть приравнена к сумме материнского. В настоящее время в стране это составляет 453 тысячи рублей. Для начала ввести отцовский капитал планируют на Дальнем Востоке, Калининградской области, в Крыму. Если эксперимент в этих пилотных регионах будет успешен, то его могут распространить и на другие российские области. Для получения капитала семье необходимо придерживаться ряда условий, например, деньги семья получит лишь после рождения третьего и последующего ребёнка, все дети должны быть рождены в одной семье, брак должен быть официально зарегистрирован.
Что касается финансовой составляющей проекта, то на его реализацию государству необходимо изыскать свыше одного триллиона рублей. Представители Министерства труда и социальной защиты РФ заявили, что планируемый Общественной палатой документ в их ведомство не поступал.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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