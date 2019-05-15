ИА «Ореанда-Новости» Международная федерация журналистов выдвинула требование немедленно освободить главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который был арестован в Киеве по обвинению в государственной измене год тому назад.

Президент федерации Филипп Лерут заявил, что в заключении журналисту должно быть обеспечено достойное обращение и он имеет право на справедливое судебное разбирательство в разумные сроки. «Любой вправе спросить: является ли один год разумным сроком или нет?» – сказал Лерут. Он также добавил, что следовало бы освободить всех сотрудников СМИ, задержанных на Украине и, в частности, в Донбассе, поскольку «журналистика не является преступлением».

В то время рядом с украинским посольством в Москве проходит акция в поддержку Вышинского. В пикете участвуют несколько десятков человек, в том числе генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, депутат Государственной думы России Евгений Ревенко, телеведущая Ольга Скабеева.

Вышинский, являющийся гражданином Украины, был арестован 15 мая 2018 года в Киеве по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашённых республик на востоке страны. Ему может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы.