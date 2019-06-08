ИА «Ореанда-Новости». Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова взял под специальный контроль Общественный совет при МВД России, рассказал его глава Анатолий Кучерена.

Он заявил, что члены совета будут внимательно следить за тем, чтобы сотрудники правоохранительных органов действовали строго в рамках закона. Также они проконтролируют ход служебной проверки, назначенной после инцидента с фотографиями из квартиры Голунова.



Напомним, Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист считает, что его преследование связано с его профессиональной деятельностью.