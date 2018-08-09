Андрей Бурсин, один из фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, совершил попытку суицида, после этого мужчине потребовалась госпитализация. В СМИ сообщают, что у мужчины случился нервный срыв, что и подтолкнуло его к такому шагу.



Бурсин, руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области, обвиняют в халатности при тушении пожара в торговом центре. Мужчина, находясь в следственном изоляторе, попытался покончить с собой, сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники в медицинских кругах. Собеседник агентства отметил, что у обвиняемого случился нервный срыв, его госпитализировали.

Ольга Куприянова, адвокат, подтвердила информацию, она сообщила, что сейчас его жизни ничего не угрожает. С её слов, Бурсина направили на экспертизу в медицинское учреждение, экспертизу назначили по постановлению следователя.



«Факт попытки суицида подследственного Бурсина ГУФСИН России по Кемеровской области не подтверждает», – комментируют информацию в ФСИН.



Супруга обвиняемого Татьяна Бурсина сказала, что с последнего заседания 1 августа не видела мужа. Судья выдала ей разрешение на свидание, но в СИЗО её дважды не пустили, следователь, который ведёт уголовное дело, не разрешает.



– В свидании вам отказываю, потому что там нет условий. Можете потом написать на нас жалобу, – передаёт Татьяна Бурсина слова следователя, который, по её мнению, избегает с ней встречи.

В чём обвиняют Бурсина?

Мужчина стал одиннадцатым фигурантом дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня, где 25 марта погибли 60 человек, большинство из которых оказались детьми. Следствие считает, что он не организовал должное управление пожарными-спасателями и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия, не провёл разведку ситуации надлежащим образом.

Бурсин со своим гарнизоном первыми прибыли на место. С его слов, они сразу поднялись на четвёртый этаж, где было сильное задымление, но видимость была настолько минимальна, что работа спасателей затруднялась, с учётом сложной планировки здания ТЦ и его огромными размерами. Свою вину Бурсин не признаёт.