01.04.2020, 08:25
Обязательную установку российских приложений на телефоны отложили на полгода
ИА «Ореанда-Новости». Требование Госдумы об установке российских сервисов на гаджеты россиян было перенесено с 1 июля 2020 на 1 января 2021. Также были введены соответствующие поправки к закону, позволяющему правительству вводить режим Чрезвычайной Ситуации по всей территории РФ.
Необходимы для установления 1 января 2021 будут следующие сервисы: российские браузеры, карты, навигаторы. А ещё через полгода 1 июля 2021: почтовые и платёжные сервисы, мессенджеры и социальные сети.
Необходимы для установления 1 января 2021 будут следующие сервисы: российские браузеры, карты, навигаторы. А ещё через полгода 1 июля 2021: почтовые и платёжные сервисы, мессенджеры и социальные сети.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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