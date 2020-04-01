. Требование Госдумы об установке российских сервисов на гаджеты россиян было перенесено с 1 июля 2020 на 1 января 2021. Также были введены соответствующие поправки к закону, позволяющему правительству вводить режим Чрезвычайной Ситуации по всей территории РФ.