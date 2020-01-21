ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых глав министерств, пишет «Интерфакс».



Так, все министры силового блока кабинета министров, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве. Сергей Шойгу остался министром обороны, Евгений Зиничев - главой МЧС, Владимир Колокольцев - главой МВД России.



Антон Силуанов сохранил должность министра финансов, а Денис Мантуров – главы Минпромторга. Министром иностранных дел остался Сергей Лавров. А Евгений Дитрих вновь назначен главой Минтранса.



Министром энергетики остался Александр Новак, министром природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин. Дмитрий Патрушев продолжит выполнять обязанности министра сельского хозяйства.



Минэкономразвития возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. Главой Минтруда стал замминистра финансов Антон Котяков. Владимир Якушев переназначен министром строительства.



Главой Минюста стал руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.



При этом своих должностей лишились все министры социального блока прошлого правительства. Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой назначен руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, главой Минкульта вместо Владимира Мединского стала глава департамента кинематографии Ольга Любимова.



Во главе министерства просвещения встал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, а министром науки и высшего образования назначен Валерий Фальков.



Главой Минкомсвязи РФ вместо Константина Носкова назначен вице-президент «Ростелекома» по цифровым платформам Максут Шадаев.



Министром спорта стал Олег Матыцин. Министром развития Дальнего Востока и Арктики остался Александр Козлов.