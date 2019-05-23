ИА «Ореанда-Новости» Тверской районный суд города Москвы принял решение, в соответствии с которым совладелец компании «Каскад», гражданин Израиля Чингиз Агаронов объявляется в международный розыск в связи с обвинением во взяточничестве в особо крупном размере.

Агаронов был фигурантом по делу экс-главы 590-го военного представительства министерства обороны России Олега Кочана и ведущего специалиста представительства Дмитрия Тюрина, который ещё в 2016 году были признаны виновными в получении взяток в связи с приёмкой продукции центрального научно-производственного объединения «Каскад». Было произведено несколько десятков выплат небольших сумм всего на более чем 3 миллиона рублей.

«Каскад» является поставщиком оборудования спецсвязи. Среди клиентов предприятия – правительство России, администрация президента, Государственная дума, Федеральная служба безопасности, министерство внутренних дел, министерство иностранных дел, министерство обороны и Генеральный штаб.