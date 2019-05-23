ИА «Ореанда-Новости» Участник стихийных протестных акций против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга Даниил Пугин, который был задержан сотрудниками полиции 14 мая, обратился в Европейский суд по правам человека с иском о незаконности ареста.

Руководитель юридической службы «Апология протеста», адвокат Алексей Глухов, который будет представлять интересы Пугина в Страсбурге, сообщил журналистам, что истец был задержан за нарушение общественного порядка, однако он не считает себя виновным. В административном протоколе сказано, что Пугин «совместно с другими гражданами повредил металлическое ограждение и попытался проникнуть на огороженную территорию сквера, при этом выражался грубой нецензурной бранью, проявлял явное неуважение к обществу». Глухов подчёркивает, что «власти Екатеринбурга нарушили право на свободу собраний, задействовав силовой сценарий для разгона мирной акции».