ИА «Ореанда-Новости» Минобороны России опровергло появившиеся в средствах массовой информации сообщения о гибели четырёх российских военнослужащих в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама. В официальном заявлении оборонного ведомства говорится, что «за последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи». Представители министерства назвали данные о людских потерях в Сирии «очередной из фальшивок», которые намеренно распространяются экстремистами в Интернете через соцсети.

Последний раз о гибели солдат российской армии в Сирии было сообщено в конце марта 2019 года.