ИА «Ореанда-Новости» Вскоре Росстандарт намерен отменить почти 10 000 действующих советских ГОСТов. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» глава ведомства Алексей Абрамов.

Он добавил, что советские требования устарели и мешают развитию бизнеса и экономики. В основном отмена или изменения коснутся стандартов в сфере добровольного применения, принятых до 1991 г.

Средний возраст национального стандарта в 2012 году был сокращен с 21 до 17 лет. При этом к 2021 году планируется снизить его до 10 лет. По словам Абрамова, новые стандарты простимулируют российские предприятия к взаимообмену успешными практиками и переходу на современную техническую политику.