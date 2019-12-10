10.12.2019, 12:00
Около 13 миллионов россиян получают «чёрную» зарплату
ИА «Ореанда-Новости». Около 13 миллионов россиян получают «чёрную» заработную плату. Подобный вывод сделали специалисты «Национальных кредитных рейтингов».
Анализ был проведён на основании данных ФНС и Росстата, в которых отображались выплаченные суммы зарплаты и удержанный НДФЛ. Таким образом, 18% трудоспособного населения получают зарплату «в конверте». Стоит отметить, что данные из Налоговой службы на 22-25 процентов ниже, чем у Росстата в отношении численности рабочего населения России и начисленной оплаты труда.
По мнению экспертов агентства, если всех людей перевести на «белую» зарплату, то можно было бы снизить ставку НДФЛ с 13% на 11% без потери для российского бюджета. Также, специалисты «Национальных кредитных рейтингов» озвучили сумму недоимки по страховым взносам, которая равняется 2 триллионам рублей в год.
Анализ был проведён на основании данных ФНС и Росстата, в которых отображались выплаченные суммы зарплаты и удержанный НДФЛ. Таким образом, 18% трудоспособного населения получают зарплату «в конверте». Стоит отметить, что данные из Налоговой службы на 22-25 процентов ниже, чем у Росстата в отношении численности рабочего населения России и начисленной оплаты труда.
По мнению экспертов агентства, если всех людей перевести на «белую» зарплату, то можно было бы снизить ставку НДФЛ с 13% на 11% без потери для российского бюджета. Также, специалисты «Национальных кредитных рейтингов» озвучили сумму недоимки по страховым взносам, которая равняется 2 триллионам рублей в год.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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