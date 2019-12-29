29.12.2019, 12:31
Около 20 человек заявили о своём желании остаться на территории, которую контролирует Украина
ИА «Ореанда-Новости» Предпочли отказаться от обмена 20 человек. Об этом заявила представителям СМИ Дарья Морозова, работающая омбудсменом в ДНР.
Дарья Морозова заявила, что ДНР выражает готовность отдать Киеву 55 человек. По её словам, украинские власти должны передать 87 человек. Она отмечает, что 22 человека, включенные в списки Донецка, заявили, что не будут освобождаться.
Дарья Морозова сообщила о том, что два человека согласны перейти на территорию ДНР, ещё три человека согласны обменяться, но выразили при этом желание остаться на украинской территории. Морозова заявила журналистам, что назвать точные цифры сможет лишь после того, как будет изучен весь список.
Обмен пленными осуществляется неподалёку от города Головка, который находится на территории, подконтрольной ДНР.
Дарья Морозова заявила, что ДНР выражает готовность отдать Киеву 55 человек. По её словам, украинские власти должны передать 87 человек. Она отмечает, что 22 человека, включенные в списки Донецка, заявили, что не будут освобождаться.
Дарья Морозова сообщила о том, что два человека согласны перейти на территорию ДНР, ещё три человека согласны обменяться, но выразили при этом желание остаться на украинской территории. Морозова заявила журналистам, что назвать точные цифры сможет лишь после того, как будет изучен весь список.
Обмен пленными осуществляется неподалёку от города Головка, который находится на территории, подконтрольной ДНР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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