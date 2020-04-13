ИА «Ореанда-Новости». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у примерно 40 процентов заболевших коронавирусом не было клинических симптомов, пишет «МК».



Об этом Попова рассказала президенту Владимиру Путину во время видеоконференции.



По словам главы Роспотребнадзора, за прошедшие сутки было зафиксировано более 2,5 тысяч случаев заболевания и примерно у половины не было «клиники».



Попова пояснила, что этих людей выявили как контактных при обследовании всех очагов.