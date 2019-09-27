Всего, согласно программе, обучение пройдут около шестисот граждан.

В Республике Ингушетия действует проект национального масштаба под названием «Демография». Именно в рамках этого проекта на переобучение шестисот предпенсионеров и будут выделены денежные средства. Напомним, что одним из ключевых пунктов вышеуказанного проекта является повышение квалификации и востребованности на рынке труда граждан предпенсионного возраста. Общеизвестно, что часть работодателей отказывает таким людям в предоставлении рабочего места, при этом забыв, что опыта и знаний у таких людей гораздо больше, чем у молодых специалистов. Согласно планам республиканского правительства, около ста человек пройдут курсы обучения ежегодно.

На днях в Ингушетии состоялся первый выпуск этого проекта. Официальный документ о прохождении курсов переобучения получили первые выпускники. Вручение состоялось в столице Республики Ингушетия – в Магасе. В церемонии вручения дипломов принимали участие первые лица страны и региона. Среди них министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Глава региона в ходе выступления заявил, что участниками проекта по переобучению людей предпенсионного возраста станут около шестисот человек. Именно такое количество человек планируют переобучить к концу 2025 года. Кроме того, Махмуд-Али Калиматов отметил важность этого проекта для республики. Стереотипом считается тот факт, что люди предпенсионного возраста не захотят учиться, первый выпуск показал, что это далеко не так – в зрелом возрасте так же есть чему поучиться и делают это с большим удовольствием, заключил глава региона.