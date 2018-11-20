ИА «Ореанда-Новости». Урицкий районный суд Орловской области частично удовлетворил иск брата оппозиционного политика Алексея Навального. Олег Навальный требовал от исправительной колонии № 5 возместить ему моральный вред.



Суд постановил назначить Навальному компенсацию в 50 тысяч рублей, при этом решение ещё в законную силу не вступило, рассказал представитель суда «Интерфаксу». Однако подробности дела пока неизвестны – о чём именно было исковое заявление Навального представитель суда не рассказал.



Сам Олег Навальный, комментируя решение суда в Facebook, отметил, что сумма требований в иске была больше. Он подчеркнул, что Федеральная служба исполнения наказаний получила наказание за то, что она «не может выполнить свои глупые требования». Кроме того, Навальный отметил, что его устроил бы и один рубль.



Подробнее о деле рассказал адвокат Навального Кирилл Полозов. Он пояснил, что иск был связан с нарушением условий содержания его подзащитного. Навальный больше года был в более строгих условиях, чем этого требовал закон, рассказал адвокат «Медиазоне». По его словам, в январе прошлого года изменился внутренний распорядок заключенных. По новым правилам, осуждённые должны днём быть в помещениях, которые отделены от спальных комнат. Но Навальный, по словам своего адвоката, в камере был постоянно. Впрочем, как и другие заключенные этого отряда. При этом он отметил, что решение по этому иску суд принял еще в конце октября. А сумма заявленных требований была 700 тысяч рублей.



Братьев Навальных признали виновными по громкому делу «Ив Роше» в декабре 2014 года. Алексей получил 3,5 года условно, а Олега приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. По версии следствия, Навальные украли 26,8 миллионов рублей у «Ив Роше». Прошлой осенью Европейский суд по правам человека признал, что приговор по этому делу был необоснованным. Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить Навальным 10 тысяч евро в качестве компенсации. Кроме того, по решению суда Россия должна компенсировать им и судебные издержки.