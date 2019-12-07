ИА «Ореанда-Новости». Историк Олег Соколов намерен написать книгу, пока ждёт психиатрической экспертизы.

Олег Соколов, ставший известным после истории с убийством своей бывшей студентки, пребывает в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского. Он находится в удовлетворительном состоянии, сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

По его словам, его подзащитный лишь попросил предоставить ему ручку и бумагу. Он намерен начать писать, уточнил правозащитник.

Обвиняемый в преступлении аспирантки и своей бывшей возлюбленной Соколов согласился с мерой пресечения избранной судом. Там же он раскаялся и назвал мотивом преступления ссору, произошедшую между ним и Анастасией Ещенко накануне. По его словам, она превратилась в «чудовище из сказки».