ИА «Ореанда-Новости» Пляжи для детей предлагается изолировать от посторонних, эту идею поддержала уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева. Как ранее сообщало издание «Известия», чиновники предлагают ограничить доступ посторонних к пляжам детских лагерей.

По словам Клюевой, родители перед отправкой етей в летний лагерь собирают все необходимые справки о здоровье ребёнка, а само учреждение проводит санитарную проверку накануне открытия сезона. Поэтому следует запретить посторонним находиться на таких пляжах, так как взрослые «справок не предоставляют», считает омбудсмен. По её словам, остальные отдыхающие могут посещать муниципальные пляжи.