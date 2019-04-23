ИА «Ореанда-Новости». В Омске двухлетний мальчик попал в реанимацию с сильнейшими ожогами после того, как его 53-летний дедушка, находившийся в состоянии опьянения, пытался сжечь его в печи, предварительно отобрав у супруги-бабушки, сообщает СУСК РФ по региону.

Инцидент произошёл 21 апреля, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью. По версии следователей, в тот день мужчина отобрал у супруги, применяя физическую силу, двухлетнего внука, которого женщина держала на руках. После этого выгнал её из дачного дома и затолкал мальчика в горячую печь. Женщина позвала на помощь соседку, и они смогли спасти ребёнка. Его экстренно госпитализировали.

Ожоги составили 50% его тела. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Семья неблагополучная, состояла на учёте в органах профилактики, но пять лет назад была снята. Ребёнок воспитывался 21-летней матерью. В тот день женщина отвела сына к родителям перед тем, как отправиться на работу.