ИА «Ореанда-Новости» Журналисты задались вопросом, когда президент России Владимир Путин находит время для сна в своём насыщенном графике. На что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что президент в основном работает.

Песков заявил с юмором: «Он же Путин, он не спит, он работает».

Представители СМИ пытались выяснить, когда отдыхает ли глава государства, так как четверг Путин приехал из Читы во Владивосток, откуда направится с двухдневным визитом в КНР.