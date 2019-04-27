27.04.2019, 10:35
"Он же Путин, он не спит": Песков рассказал о графике президента
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты задались вопросом, когда президент России Владимир Путин находит время для сна в своём насыщенном графике. На что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что президент в основном работает.
Песков заявил с юмором: «Он же Путин, он не спит, он работает».
Представители СМИ пытались выяснить, когда отдыхает ли глава государства, так как четверг Путин приехал из Читы во Владивосток, откуда направится с двухдневным визитом в КНР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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