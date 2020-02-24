24.02.2020, 17:03
Онищенко призвал запретить в России татуировки
ИА «Ореанда-Новости». Зампредседатель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что мода граждан России на татуировки говорит о духовном и интеллектуальном кризисе в стране, пишет URA.ru.
Онищенко подчеркнул, что татуировки в России надо оставить под запретом. По его мнению, в первую очередь этот запрет должен коснуться молодых матерей, чтобы дети не видели на их телах «прикроватный коврик с арабесками».
Онищенко отметил, что татуировки делают те, у кого «переизбыток половых гормонов». Он также отметил, что из-за татуировок могут развиться заражение крови и онкология.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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