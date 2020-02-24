ИА «Ореанда-Новости». Зампредседатель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что мода граждан России на татуировки говорит о духовном и интеллектуальном кризисе в стране, пишет URA.ru.



Онищенко подчеркнул, что татуировки в России надо оставить под запретом. По его мнению, в первую очередь этот запрет должен коснуться молодых матерей, чтобы дети не видели на их телах «прикроватный коврик с арабесками».



Онищенко отметил, что татуировки делают те, у кого «переизбыток половых гормонов». Он также отметил, что из-за татуировок могут развиться заражение крови и онкология.