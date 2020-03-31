ИА «Ореанда-Новости». Бывший санитарный врач РФ прокомментировал эффективность прививки БЦЖ против коронавируса. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поставил под сомнение исследования американских учёных, которые заявили о способности вакцины от туберкулёза защищать от заражения коронавирусом.

Онищенко назвал утверждение американских эпидемиологов домыслами. Он считает, что за такое короткое время никто не мог успеть провести научное исследование и найти научно-обоснованное объяснение. Он подчеркнул, что никакой связи здесь не видит.

Ранее американские учёные проанализировали статистику заражения и смертности COVID-19. Они обнаружили, что самые высокие темпы заражения и смертность от коронавируса наблюдаются в странах, в которых не проводилось массовой вакцинации БЦЖ.