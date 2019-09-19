ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко осудил рекомендации министерства здравоохранения, который рассчитал безопасную дозу спиртного.

«Никогда министерство здравоохранения и его эксперты даже в советское время не нормировали то, что не подлежит нормированию», – заявил депутат. Он напомнил, что алкоголизм является разновидностью наркомании и что для обеспечения обмена веществ в человеческом организме не требуется спирт. «С таким же успехом можем тогда установить норму на курение, а почему бы и нет? А может быть, ещё пойдём дальше: сколько нужно раз уколоться в неделю? По классификации ВОЗ табакокурение и потребление алкоголя – это самые опасные из устранимых причин, вредно влияющих на здоровье», – подчеркнул Онищенко в беседе с журналистами агентства РБК.

Портал Ura.ru приводит слова парламентария о том, что «один из экспертов – это не весь Минздрав» и что его надо «драной метлой гнать».