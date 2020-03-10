ИА «Ореанда-Новости». Академик РАН заявил, что Китай сумел взять под контроль ситуацию со вспышкой коронавируса. В ближайшее время проблема распространения заболевания, вызванного коронавирусом, будет закрыта, сообщил депутат Госдумы Геннадий Онищенко в ходе заседания президиума Российской академии наук.

Онищенко отметил, что в КНР в целом справились с ситуацией, возникшей в стране. По мнению академика, если власти продолжат осуществлять те же меры, которые применяли в начале распространения вируса, то природный очаг вспышки в провинции Ухань будет ликвидирован. Критерием закрытия очага послужит выписка последнего пациента и максимальный инкубационный период 14 дней.

Депутат добавил, что природными переносчиками коронавируса являются перепончатокрылые, например, летучие мыши.