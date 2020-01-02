02.01.2020, 19:17
Онколог из Петербурга, борющийся с раком желудка, написал прощальное письмо
ИА «Ореанда-Новости». Онколог из Петербурга, который почти 2 года борется с раковым заболеванием, написал прощальное письмо. Оно было опубликовано на стене в его аккаунте в сети Facebook.
Андрей Павленко является ведущим российским врачом-онкологом. В марте 2018 года у него обнаружили рак желудка. На протяжении 2 лет он проходил лечение. Но сейчас, по его словам, болезнь оказалась коварнее. Последние пару месяцев ему становится всё хуже. Также онколог призвал всех, кто болеет онкологическим заболеванием, не опускать руки. Шансы излечиться есть всегда.
Кроме этого, Андрей Павленко попросил помочь его семье и указал контакты жены.
Андрей Павленко является ведущим российским врачом-онкологом. В марте 2018 года у него обнаружили рак желудка. На протяжении 2 лет он проходил лечение. Но сейчас, по его словам, болезнь оказалась коварнее. Последние пару месяцев ему становится всё хуже. Также онколог призвал всех, кто болеет онкологическим заболеванием, не опускать руки. Шансы излечиться есть всегда.
Кроме этого, Андрей Павленко попросил помочь его семье и указал контакты жены.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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