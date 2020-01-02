Оно было опубликовано на стене в его аккаунте в сети Facebook.Андрей Павленко является ведущим российским врачом-онкологом. В марте 2018 года у него обнаружили рак желудка. На протяжении 2 лет он проходил лечение. Но сейчас, по его словам, болезнь оказалась коварнее. Последние пару месяцев ему становится всё хуже.Кроме этого, Андрей Павленко попросил помочь его семье и указал контакты жены.



