ИА «Ореанда-Новости». Врач-онколог рассказал о влиянии коронавируса на курильщиков. Заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина Владимир Левшин пояснил в интервью радио Sputnik, что курение является дополнительным фактором риска с точки зрения тяжести течения болезни.

Специалист опроверг мифы, которые утверждают, что курение защищает от коронавируса. Он подчеркнул, что данные сообщения не соответствуют действительности. Курение не спасёт от коронавируса, а наоборот, усложнит течение болезни через заболевания, которыми уже страдают курильщики.

Левшин добавил, что любой человек, курящий больше пяти лет, имеет «как минимум хронический бронхит».