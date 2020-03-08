ИА «Ореанда-Новости». Почему авитаминоз страшен в России только традиционалистам и вегетарианцам, с своём интервью на радио Sputnik рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Авитаминозом называется нехватка определённого витамина в организме. Сейчас на прилавках много различных продуктов, обеспечивающих человека всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. Но в группе риска остаются те, кто намеренно ограничивает себя в еде, пояснил доктор.

Также он добавил, что из-за плохо развитой агропромышленной индустрии рацион вегетарианцев в нашей стране не может быть полноценным. Поэтому им не хватает микроэлементов и витаминов животного происхождения.

С такой же проблемой могут столкнуться люди, которые не меняют своё меню годами и не пробуют ничего нового, это так называемые традиционалисты, - считает врач. Чтобы избежать проблем, желательно посоветоваться с диетологом, который поможет скорректировать рацион.